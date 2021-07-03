Emin Kaçar’ın adı Şehzadeler’de yaşatılacak

Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nda, Ahmet Bedevi Mahallesinde yapılan ve yakın zamanda hizmete girecek olan ’Amatör Spor Kulüpleri Tesisi’ne, Manisa’da amatör spora büyük emek veren Donatımspor’un eski başkanlarından Emin Kaçar’ın adının verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, başkanlığında gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan mecliste, 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Şehzadeler Belediyesinin proje ve çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Korona virüsle mücadeleye değinen ve normalleşme sürecine ilişkin konuşan Başkan Çelik, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüse karşı mücadelemizde 1 buçuk yılı geride bıraktık. Gelinen noktada, aşılama çalışmalarının hızlanması ile birlikte vaka sayıları kontrol altına alınmış görünüyor. Ülkemiz genelinde 50 milyon, Manisa’mız özelinde de 980 bin doz aşı yapıldı. Aşılama hızla devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye yönelik yeni adımlar atıldı. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma, toplu taşımada yaş sınırı, şehirlerarası seyahatte sınırlama gibi kısıtlamalar kaldırıldı. Kamuda yeniden normal mesai saatlerine geçildi. Ülke ve millet olarak korona virüse karşı yürüttüğümüz mücadelemizde tünelin ucundaki ışığı görüyor olmamız son derece sevindirici, bir o kadar da gurur verici. Diliyor ve arzu ediyoruz ki bu kısıtlamamaları son kez yaşamış olalım, geriye bir daha dönüş olmasın ve en kısa sürede de insanlık bu musibetten tamamen kurtulsun dedi.

Şehzadeler Belediyesinin geçtiğimizi ay içerisinde gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, şöyle devam etti "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay içerisinde Babalar Günü’nü kutladık. Bu vesileyle korona virüs sürecinde zaman zaman yaptığımız gibi sesli araçlarımız ile ilçemizin sokaklarını dolaştık ve sokağa çıkamayan vatandaşlarımıza biz giderek, Babalar Günü’nü kutladık. Aynı zamanda ilçemizdeki 31 şehit babasını gerek biz gerekse arkadaşlarımız evlerinde ziyaret ettik. Onlara belediyemizin nacizane hediyelerini vererek, yalnız olmadıklarını gösterdik. Pandemi sürecinde evlatlarımız zaman zaman okullarına gidemediler ve sürecin zorluklarını onlar da büyükleri gibi hissetti, yaşadı. Bu süreçte istedik ki çocuklarımızın, gençlerimizin bu süreci nasıl algıladıklarını ortaya koyacak, süreçteki hisselerini anlatmalarına imkan tanıyacak bir etkinlik gerçekleştirelim. İlk, orta ve lise düzeyinde öğrenci kardeşlerimiz için resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenledik ve pandemiyi en iyi anlatan evlatlarımızı çeşitli hediyeler ile ödüllendirdik”

Yaz okulları ve kursları

Şehzadeler Belediyesinin yaz spor okulları ve yaz dönemi kursları hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “2021-2021 eğitim öğretim yılı öğrenci kardeşlerimizin bugün karnelerini almaları ile son buldu. Tüm eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum. Yaz döneminde öğrenci kardeşlerimiz için yaz spor okullarımız olacak ve kayıtlarımız başladı. Yüzme, basketbol, futbol ve Muay Thai gibi spor dallarında olacak kurslarımızdan yararlanmak isteyen öğrencilerimiz 5 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecek. Yine 5,6 ve 7. sınıfa giden öğrenci kardeşlerimiz için yaz döneminde Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’mizde üst sınıfa hazırlık yaz kursları düzenliyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz bu kurslarımızdan da istifade edebilirler” dedi.

Şehzadeler Belediyesinin ova yollarının ana arterlerinde soğuk asfalt çalışması yapacağını hatırlatan Başkan Çelik, “Daha önce ova yollarında düzenleme çalışmaları başlatmıştık. Bu kapsamda 4 bin 500 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu düzenleme çalışması gerçekleştirdik. Şimdi de yeni bir aşamaya geçtik. Her yıl 100 kilometre olmak üzere ana arter yollarda soğuk asfalt çalışması yapacağız. Makinelerimiz kuruldu. Bir yandan soğuk asfalt deneme üretimleri yapıyor, bir yandan da ova yollarını asfalt için hazırlıyoruz. Karaoğlanlı Mahallemizden çalışmamızın startını vererek çiftçilerimiz için önemli bir hizmeti daha hayata geçirmiş olacağız. İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Belediyenin proje bazlı çalışmalarından da bahseden Başkan Çelik şöyle konuştu:“Hemşehrilerimizin ‘Hacet Dede Türbesi’ olarak bildiği ancak yapılan araştırmalar ile Manisa’nın fethinden sonra Saruhan Bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi olduğu belirlenen Manisa Kalesi’ndeki tarihi yapıyı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliğiyle restore edecek ve günümüze kazandıracağız. İmzaladığımız protokol ile restorasyon projelerini devraldık ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra ihaleye çıkacağız. Fetih Mescidi’ni aslına uygun şekilde tarihi Manisa Kalesi’nin içerisinde yeniden inşa etmiş olacağız. İlerleyen dönemde de Manisa Kalesi’nin ayakta kalan kısımlarına yönelik bir proje daha yürüteceğiz. Manisa ve tarihimiz için hayırlı olsun. Yiğitbaş Veli Cami ve Türbesinin yer aldığı Adakale Mahallemizde inşaat çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve kaldırımlarda yürüttüğümüz yapım ve onarım çalışmaları 15 gün içerisinde tamamlanacak. Bölgede çevre düzenlemesini zaten bitirmiştik. Caminin yapımında da son aşamaya gelinmiş durumda. O da tamamlandığında alan Manisa’ya yakışır bir hale gelmiş olacak. Ahmet Bedevi Mahallemizde yaptığımız Amatör Spor Kulüpleri Tesisi ile Sancaklıiğdecik Mahallemizde yaptığımız yazlık kışlık düğün salonu ve meydanı projelerimizde de çevre düzenleme çalışmaları da tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu hizmetlerimizin de açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Eski adliye lojmanlarının bulunduğu alana yapacağımız Millet Kütüphanesi projemizde de proje tamamlanmak üzere. Projenin bitimiyle birlikte ihale sürecine geçilecek. İlçemize güzel modern bir Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi kazandıracağız inşallah. Kuşlubahçe Mahallemizde 9 bin 850 metrekarelik bir alana yapacağımız Millet Bahçesi projesinde de ihale hazırlıklarımız devam ediyor.”

Temmuz ayında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı’nın kutlanacağına dikkat çeken Başkan Çelik, “15 Temmuz’da Demokrasi ve Milli birlik Günü’nü kutlayacağız. Bu tarih, ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişiminin yıldönümü. 2016’da Türk Silahlı kuvvetleri içerisindeki hain FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen ve ülkemizin şanlı tarihine kara bir leke olarak geçen kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak, devletimizin olduğu kadar, bizlerin de en asli görevidir. İşte bu minvalde, vatanımıza sahip çıkan demokrasi sevdalısı yüce milletimize bir kez daha teşekkür ediyor; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 20-23 Temmuz’da mübarek Kurban Bayramı’nı da kutlayacağız. Ben şimdiden hemşehrilerimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyor, sağlık ve esenlik içerisinde sevdiklerimizle birlikte bir bayram geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.

Spor tesisine Emin Kaçar’ın adı verildi

Bakan Çelik’in açılış konuşmasının ardından meclis gündeminde yer alan 17 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Belediyenin Ahmet Bedevi Mahallesinde yaptığı ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek Amatör Spor Kulüpleri Tesisi’ne, Manisa’da amatör spora büyük emekleri geçen Donatımspor’un eski başkanlarından Emin Kaçar’ın adının verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde yapılan ve yakın gelecekte açılışı yapılacak yazlık kışlık düğün salonlarının ücret tarifesi de yapılan ara komisyon ile belirlendi ve yapılan oylama ile kabul edildi. Başkan Çelik, belirlenen fiyatların sembolik olduğunu ifade etti.

Şehzadeler Belediye Meclisi’nin meclis toplantılarına Ağustos ayında ara vereceği ifade edilirken, Eylül ayı meclisinin de 1 Eylül Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.