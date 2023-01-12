Emekliye ayrılan vali yardımcısı ve kaymakamlara plaket

10 Ocak İdareciler Gününde Vali Yaşar Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz’in ev sahipliğinde emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp onuruna veda yemeği düzenlendi.

Programda emekliye ayrılan Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, söz alarak meslek hayatlarında yaşadıkları tecrübelerini, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Vali Karadeniz programda yaptığı konuşmada İdareciler Gününü kutlayarak, “İyi ki Mülki İdare mesleğini seçmişim ve her zaman bu ailenin bir mensubu olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kuşkusuz her mesleğin toplum için bir önemi, kıymeti, zorluğu, kolaylığı vardır. Ama bazı meslekler var ki onların kıymeti diğerlerinden farklıdır. Çünkü onlar insana dokunur, iyi gününde insanın neşesini paylaşır, sevincinde yanında olur. Kötü gününde acısını paylaşır. Ona destek olması gereken yerde destek olunur. İşte bizim mesleğimizde bu grupta yer alan mesleklerdendir. Onun için çok kıymetli bir iş yaptığımızı hepimizin bilmesi gerekiyor. Bizim mesleğimizi kıymetli yapan bir başka husus da sadece insana dokunmayıp aynı zamanda toplumun geneline hizmet edecek yatırımları, diğer yapılacak işlerin organizasyonunun da bizlerde olması, bu şekilde hem mikro hem makro amacı bir arada bulunduran çok az meslek var.” dedi.

Vali Karadeniz, emekli olan meslektaşlarının hem kendileri hem de aileleri için yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya ve Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp’e bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Kendilerine güzel ve sağlıklı bir emeklilik hayatı diledi.