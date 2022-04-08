Emekli maaşıyla okul kütüphanesine bağışta bulunmaya devam ediyor

Emekli Edebiyat Öğretmeni Hami Hisoğlu, emekli olduğu okul kütüphanesine emekli maaşıyla düzenli olarak kitap bağışında bulunmaya devam ediyor. Hisoğlu, okulun kütüphanesine 152 kitap daha kazandırdı.

Turgutlu Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 2015 yılında emekliye ayrılan Edebiyat Öğretmeni Hami Hisoğlu, okuluyla bağını koparmayarak düzenli olarak kitap bağışında bulunmaya devam ediyor. En son 152 güncel kitap bağışlayarak kendi ismini taşıyan okul kütüphanesini zenginleştiren Hami Hisoğlu, “Öğretmen arkadaşlarımın ve öğrencilerimizin el birliğiyle örnek bir kütüphane oluşturmuştuk. Okulda, özellikle güncel kitaplarla zenginleştirilmiş bir kütüphane kurmak en büyük hayalimdi. Bir meslek lisesi öğrencisinin edebiyat dersinde payına düşecek en güzel şeyin okuma alışkanlığı olduğu düşüncesindeyim. Çünkü bu gençlerin her biri mezun olunca birer müteşebbis olacak. Dolayısıyla ana dilini iyi bilmek ve Türkçemizin imkanlarından azami ölçüde faydalanmak gerekir. Bu da ancak bu dilde yazılmış güzel kitapları okumakla mümkündür” şeklinde konuştu.

“Gönül bağımı koparmadım”

Hisoğlu, “Bugün hala kütüphane ile gönül bağımı devam ettirip eksiklerini bir nebze olsun tamamlamaya çalışıyorum. Bu arada, okul müdürü Cüneyt Bey’in, kitap dostu bir edebiyat öğretmeni olmasını da bir şans olarak görüyor, orada gönüllü olarak hizmet veren öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnanır mısınız, bugün hala sosyal medya üzerinden okul kütüphanesinin kendisine çok şey kattığını yazan, okuma alışkanlığı edinmiş eski öğrencilerimin varlığı ve çokluğu beni ziyadesiyle mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

“Sayesinde çok zengin kütüphanemiz oldu”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Şehit Anıl Barış Çetin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cüneyt Aybey, “Hami Hisoğlu hocamın ismini de taşıyan okul kütüphanesinin kuruluşundan günümüze kadar gelişmesinde ne kadar katkısı olduğunu biliyoruz. Sayesinde Turgutlu’daki okullar içindeki en fazla kitap sayısına sahip, en zengin okul kütüphanesine sahibiz. Hami hocama çok teşekkür ediyorum.” dedi.