Ekrem İmamoğlu’ndan Başkan Dutlulu’ya sürpriz ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Başkan İmamoğlu, Akhisar’da yapılan güzel hizmetleri takip ettiğini dile getirdi.

Başkan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nu Akhisar’da Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eşi Özge Dutlulu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Umut Çavuş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Celebci, Gençlik Kolları Başkanı Tolunay Akalın ile belediye meclis üyeleri karşıladı. İlk olarak Başkan Besim Dutlulu’nun makamında bir araya gelen iki başkan kısa süreliğine sohbet etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilerleyen süreçte Akhisar Belediyesi ile iş odaklı buluşmalarının devam edeceğini belirtti. Başkan İmamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün kısa süreli sohbet için başkanımız makamında buluştuk. İnşallah ileride daha iş odaklı buluşmalarımız olacak. Akhisar, Manisa’mızın önemli bir ilçesi ve Besim başkanımız burada başarılı bir seçim süreci yaşadı. Umarım sadece Akhisar’da değil diğer ilçelerin de yanında olacağız; bolca başarılar diliyorum. Başkanımıza, değerli eşine ve ilçe teşkilatımıza bizleri karşıladıkları için çok teşekkür ediyorum.”

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dutlulu ise, “Ekrem başkanımızın sürpriz ziyareti öncelikle bizleri çok mutlu etti. İnşallah pandemi sonrası daha uzun soluklu iş birliklerimiz olacak. Çünkü İstanbul’un liderliği bizim için çok önemlidir. Şehrimize yeni bir şeyler katmak için ve geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir bahaneye sığınmadan, tüm enerjimiz, heyecanımız ve çalışma azmimiz ile hem Akhisar’da hem de İstanbul’da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretleriyle şehrimizi onurlandırdıkları için kendilerine teşekkür ediyor, en kısa sürede tekrardan ziyaretlerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.