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Eğitimciler Manisa’yı sanatla buluşturuyor

Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa İl Başkanlığı, ’Manisa Sanat Buluşmaları’ adı altında Yılkı Kültür Sanat Derneğinden eğitimci yazar ve şair Engin Topuz ile şair Orhan Haşim Elmalı’nın konuşmacı olarak katılığı programın ilkini düzenledi. Atilla İlhan’ın konu edildiği program yoğun ilgi gördü.

MANİSA 21.05.2022, 17:12
Eğitimciler Manisa’yı sanatla buluşturuyor

Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa İl Başkanlığı, ’Manisa Sanat Buluşmaları’ adı altında Yılkı Kültür Sanat Derneğinden eğitimci yazar ve şair Engin Topuz ile şair Orhan Haşim Elmalı’nın konuşmacı olarak katılığı programın ilkini düzenledi. Atilla İlhan’ın konu edildiği program yoğun ilgi gördü.

’Attila İlhan ve Manisa’ konulu program, Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Alsancak Kafe’de gerçekleştirildi. Söyleşiye Hürriyetçi Eğitim Sen üyeleri ve kamu kurumlarının çeşitli kurumlarında görev yapan davetliler yoğun ilgi gösterdi. Hürriyetçi Eğitim Sen yönetim kurulu üyelerinin tam kadro katılımıyla gerçekleşen etkinlik, yönetim kurulu üyesi

Taner Çetin’in açılış konuşmasıyla başladı. Taner Çetin yaptığı konuşmasında, "Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, şehzadeler yetiştirmiş; tarım, sanayi, eğitim gibi birçok alanda öne çıkmış Manisa’mızın sanatsal ve kültürel etkinliklerde bir yanının eksik kaldığını görüyoruz. Birçok şair, yazar, devlet adamı, ressam, sanatçı yetiştirmesine rağmen sanatın, kültürün, edebiyatın, bilimin, felsefenin konuşulduğu etkinliklerin yeterli olmamasından dolayı Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa yönetimi olarak bizler bu alandaki eksikliği giderme noktasında elimizi taşın altın koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Eğitim kurumlarında görev yapan üyemiz olsun olmasın bütün kamu personelinin sosyal, ekonomik hak ve çıkarlarını koruma; sorunları çözme noktasında her türlü çabayı gösterdiğimiz, göstereceğimiz gibi ’Manisa Sanat Buluşmaları’ adı altında bundan sonra eğitim, kültür, sanat, tarih, felsefe, bilim ve teknoloji konulu etkinlikler de düzenleyeceğiz. Bu akşam ilkini gerçekleştirdiğimiz bu faaliyete bizleri kırmayarak teşrif eden kıymetli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Atila İlhan konuşuldu

Programda Attila İlhan’ın hayatı ve edebi kişiliği ana hatlarıyla bir sunum gerçekleştirildi. Attila İlhan’ın şiirleri şair Orhan Haşim Elmalı tarafından okundu. Attila İlhan’ın hayatının köşe başları, çok bilinmeyen yönleri, hayatının dönüm noktaları, edebi kişiliği eğitimci, yazar ve şair Engin Topuz tarafından anlatıldı. Söyleşi konusunun Atilla İlhan olmasının sebeplerine değinildi. Atilla İlhan’ın lise öğrencisiyken Manisa’da kısa süre de olsa bulunması, edebiyatın hemen her alanında yetkin eserler vermesi, Ege Bölgesi’nde yetişen usta yazar ve şairlerden olması konunun belirlenmesinde etkili olduğu ifade edildi.

"Üye değil, değer kazanıyoruz"

Programın sonunda katılımcılara seslenen Hürriyetçi Eğitim Sen İl Başkanı Haldun Bilgi ise şunları söyledi: "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür eğitim çalışanlarının adresi Hürriyetçi Eğitim Sen olarak kurulduğumuz günden bu yana eğitim çalışanlarının yoğun ilgi ve teveccühüne mazhar olduk. Bizler üye değil değer kazanıyoruz. Siyasetin güdümünde olmayan, siyasete yön veren, bağımsız sendikacılık ilkesinden asla taviz vermeyen bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Siyasetin tahakkümü ve gölgesi altında sendikacılık yapılamaz. Gücünü üyelerinden almayan sendikalar çalışanın hakkını, hukukunu koruyamayacağı gibi eylem ve söylem gücünü de yitirir. Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa ailesi gücünü üyelerinden ve ilkelerinden almaktadır. Üyemiz olsun olmasın ayrım gözetmeksizin eğitim iş kolunun bütün çalışanlarının hak ve hukukunu, çıkarlarını korumak için yasal zeminde her türlü girişime, eyleme ve söyleme hazırız. Bizler Manisa sevdalısıyız. Manisa’yı ve insanlarını seviyoruz. Sosyal, bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetler bir şehrin can damarlarıdır. Yunus Emre, Yetik Ozan, İlhan Berk, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi nice sanatkârları bağrında yetiştirmiş Manisa’mız köklü bir medeniyete sahiptir. Son zamanlarda sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler bağlamında eksiklik gördüğümüzden ’Manisa Sanat Buluşmaları’ adıyla bir dizi faaliyet planladık. Bunlardan ilkini Manisalı yazar ve şairlerimiz Engin Topuz ve Orhan Haşim Elmalı’nın sunumuyla bu akşam gerçekleştirdik. Sendika olarak asli görevimizin yanında bundan sonra bilim ve teknoloji, edebiyat, kültür-sanat, tarih gibi konularda çeşitli faaliyetlerin öncüsü olacağız."

Programa konuşmacı olarak katılan yazar ve şair Engin Topuz ile şair Orhan Haşim Elmalı’ya katkılarından dolayı sendikanın onursal başkanı yazar ve eğitimci Mustafa Atalay tarafından verildi. Programın sonunda konuşmacılar davetliler için kitaplarını imzaladı.

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