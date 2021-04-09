Eğitimci Yazar Beledioğlu’dan Selendi’de seminer

Manisa’nın Selendi ilçesinde Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu’nun katılımıyla sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin başarılarını arttırmak amacıyla idareci, eğitimci ve öğrencilere yönelik çevrimiçi seminer düzenlendi.

Selendi Kaymakamlığı ile Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Eğitimci Yazar Süleyman Beledioğlu tarafından eğitimcilere ve idarecilere yönelik çevrimiçi seminer düzenlendi. Beledioğlu okul idarecileri, öğretmenler ve ilçede öğrenim gören 8. ve 12. sınıf öğrencilerine okul ve sınav başarısını etkileyen psikolojik faktörler ve sınav stresinin aşılması konusunda bilgiler verdi.

İdareci, öğretmen ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferansta Kaymakam Ali Yıldırım, "Verilen seminerin gerek öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve katılımcılar açısından gerek sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin kaygısını paylaşarak onların başarılarını artırmalarına yardımcı olmak ve onların motivasyonunu artırarak hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmak açısından çok faydalı olduğunu belirtmen isterim" dedi.