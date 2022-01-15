Eğitimci Karagözler, Manisa CBÜ’ye 50 kuruşluk banknot bağışladı

Manisalı eğitimci Gürol Karagözler, Manisa Celal Bayar Üniversitesine (MCBÜ) Sultan Abdülmecit’in saltanatının ilk yıllarında basılan, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kâğıt paralarından olan 50 kuruşluk orijinal banknotu bağışladı.

Sultan Abdülmecit’in saltanatının ilk yıllarında basılan, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kâğıt paralarından olan 50 kuruşluk orijinal banknot, Manisa’nın kıymetli eğitimcilerinden Gürol Karagözler tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne düzenlenen protokol kapsamında bağışlandı.

Önemli değerlerin geleceğe taşınmasına katkı sağlamak istediğini belirten Karagözler, “Hem üniversitenin eğitim misyonunu desteklemiş hem de değerlerimizin geleceğe taşınmasında önemli bir katkıda bulunmuş olmayı temenni ediyorum" dedi.

50 kuruşluk banknotu Gürol Karagözler ’den teslim alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gürol Karagözler’e teşekkür etti.