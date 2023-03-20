Eğitim-Bir-Sen’e Manisalı Genel Başkan Yardımcısı

İki listeyle gidilen Eğitim-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurulunda mevcut Genel Başkan Ali Yalçın güven tazeledi. Genel Başkan Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurulunda oluşturduğu yönetim kurulunda Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Mesut Öner’i Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ekibine dahil etti.

Eğitim-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurulunda delegelerin oylarıyla güven tazeleyen Genel Başkan Ali Yalçın yönetim kuruluna Manisa Eğitim-Bir-Sen Manisa İl Başkanı ve Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner’i de dahil etti. Öner sendikanın genel merkezinde Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ilkelerinden ödün vermeden çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Özümüzden kopmadan, kuruluş felsefemize sadık kalarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz, büyüyeceğiz ve çelikleşeceğiz. Yarına ilişkin çok daha güçlü bir teşkilatı birlikte oluşturacağız” dedi.

Yalçın: "Sendikal yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, büyüyeceğiz ve çelikleşeceğiz"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Yalçın, deprem felaketinden etkilenen illere yönelik yeni planlamalarla işe koyulacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Memur-Sen ailesi olarak, yarın ilk işimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürmek, yaraları sarma konusunda yeni planlamalar yapmak, yeni adımlar atmak olacaktır. Yine en önemli işimiz, eğitim çalışanlarını bekleyen sorunlara ilişkin yeniden kolları sıvamak, sorun çözme ve kazanım üretme mücadelemizi sürdürmektir. Çünkü bizim varlık nedenimiz, üyelerimizin, eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarını iyileştirmek, özgürlük alanlarını genişletmektir. Esas kuruluş amacımız budur. Bununla birlikte, ülkemize hizmet etmeye, duyarlı davranmaya ve nerede mazlum, mağdur varsa elimizi uzatmaya, gözyaşını silmeye, haksızlıkların giderilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özümüzden kopmadan, ilkelerimizden ödün vermeden, kuruluş felsefemize sadık kalarak sendikal yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz; büyüyeceğiz ve çelikleşeceğiz. Yarına ilişkin çok daha güçlü bir teşkilatı birlikte oluşturacağız.”

Seçim sonucuna göre Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: "Ali Yalçın (Genel Başkan), Talat Yavuz (Genel Sekreter), Mesut Öner (Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), Abdülaziz Aydın (Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), Muammer Karaman (Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), Ramazan Çakırcı (Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), Ali Deniz (Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)."