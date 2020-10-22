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Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinden Başkan Çetin Akın’a ziyaret

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN AKIN, EGE VE MARMARA ÇEVRE BELEDİYELER BİRLİĞİ YÖNETİMİNİN MAKAMINDA AĞIRLADI.

MANİSA 22.10.2020, 17:55
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Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinden Başkan Çetin Akın’a ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Yönetiminin makamında ağırladı.

Başkan Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Edremit Belediye Başkanı aynı zamanda Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Selman Hasan Arslan, Küçükkuyu Belediye Başkanı ve Birlik Meclis Başkan Vekili Cengiz Balkan, Birlik Müdürü İmam Bakır Damar ile Birlik Personeli Semanur Pastırma ve Tülay Coşkun’u konuk etti.

Ziyaret sırasında birliğin gerçekleştirdiği çalışmalar ve bundan sonraki süreçte hayata geçireceği projeler görüşüldü. Başkan Çetin Akın da Turgutlu’da sürdürülen çalışma ve projeler hakkında birlik yönetimini bilgilendirdi. Ziyaret sonunda Başkan Akın konuklarına hediye de takdim etti.

Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Yönetiminin ziyareti hakkında açıklamada bulunan Başkan Akın, “Ege ve Marmara bölgelerimizde önemli çalışmalara imza atan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Yönetimini belediyemizde ağırladık. Birliğin projeleri hakkında değerlendirmede bulunduğumuz ziyaret esnasında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Turgutlu’muz için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında birlik yönetimini bilgilendirdik. Yöneticilerimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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