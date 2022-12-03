Ege derbisinde kazanan çıkmadı, Turgutluspor 1-1 Kuşadasıspor

TFF 3. Lig 2. Grupta Ege derbisinde karşı karşıya gelen Turgutluspor ile Kuşadasıspor puanları paylaştı.

Turgutlu 7 Eylül Stadyumunda oynanan mücadelede 59. dakikada Kuşadasıspor Murat Çaydemir’in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Turgutluspor üç dakika sonra bu gole Noyan Öz ile karşılık verdi, Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Stat: 7 Eylül

Hakemler: Ramazan Doğanay xx, Mustafa Güçer xx, Mehmet Büyükyılmaz xx

Turgutluspor: Mahmut xxx, Sertan xx, Muhammed Ebrar xx, Serhat xxx, Burak x, (Tolga Cevher Dk.64 x), Emirhan xx, Tolga Çokkaşan xxx, Levent xx (Koray Dk.76 ?), Berkay xx, Okan xx, Noyan xxx

Kuşadasıspor: Mehmet xx, Türker xx (Can Aksoy Dk.46 xx), Berkay Sizer xx, Ali Öztürk xx, Emirhan xx, Murat Çaydemir xxx (Fatih Dk.89 x), Özgür xx, Muhammet xx (Ferhat Dk.82 x), Hamit xx, Emircan xx, Çağrı Ortakaya x (Süleyman Dk.83 ?)

Goller: Dk.59 Murat Çaydemir (Kuşadasıspor), Dk.62 Noyan (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: Hamit, Ali (Kuşadasıspor), Emirhan (Turgutluspor)