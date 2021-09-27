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Durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerinde emniyet ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu hap çıkarken şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA 27.09.2021, 10:52
Durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerinde emniyet ekipleri tarafından durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu hap çıkarken şüpheli gözaltına alındı.

Manisa’nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Şüpheli İ.Ö.’ye (22) üst araması yapan ekipler tarafından 25 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan İ.Ö. ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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