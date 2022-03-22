banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Bakanlıkta görev yapacak 5 bin 64 yeni personel alınacak!
Bakanlıkta görev yapacak 5 bin 64 yeni personel alınacak!
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Bakan Koca’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür
Bakan Koca’dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye teşekkür
Ukraynalıların yeni adresi Edirne! Ev kiraları arttı...
Ukraynalıların yeni adresi Edirne! Ev kiraları arttı...

Dünya Su Günü Manisa’da coşkuyla kutlandı

22 Mart ‘Dünya Su Günü’ dolayısıyla MASKİ Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde Kültür Sitesi Lale Salonu’nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Büyük bir coşku ile kutlanan etkinlikte Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ve Büyükşehir Belediye Kreşi minik öğrencileri gösterileri ile büyülerken, Şehir Tiyatrosu oyuncularının sergilediği oyunla da su tasarrufuna dikkat çekildi.

MANİSA 22.03.2022, 16:12
Dünya Su Günü Manisa’da coşkuyla kutlandı

22 Mart ‘Dünya Su Günü’ dolayısıyla MASKİ Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde Kültür Sitesi Lale Salonu’nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Büyük bir coşku ile kutlanan etkinlikte Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ve Büyükşehir Belediye Kreşi minik öğrencileri gösterileri ile büyülerken, Şehir Tiyatrosu oyuncularının sergilediği oyunla da su tasarrufuna dikkat çekildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Dünya Su Günü’ nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Minik öğrencilerle bir araya gelinen etkinlikte büyük bir coşku yaşandı. Düzenlenen etkinliğe, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Emre Özünlü, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu Müdürü Murat Kavak, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, şube müdürleri ile birçok vatandaş katıldı. Programa katılan Ahmet Tütüncüoğlu öğrencileri okullarından Kültür Merkezi Lale Salonuna kadar su konulu pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi katılım gösteren tüm öğrencilere Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kumbara hediye edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte minik öğrenciler ve vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.

“Su, saygıyı, korunmayı ve tasarrufu hak ediyor”

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı 3. sınıf öğrencisi Elanur Öksüz yaptı. Minik öğrenci konuşmasında, “Düştüğü toprağı yeşertip bereketlendiren, sayısını bilemeyeceğim kadar çok canlının yaşam kaynağı, bazen gönlümüzden akan bir damla yaş bazen gidenin arkasından döktüğümüz umutlu bekleyiş bazen de Afrikalı bir çocuğun yüzündeki gülümseyiş. Gerçekten de su yaşamın vazgeçilmezi, su bu vazgeçilmezliği ile saygıyı, korunmayı, tasarrufu hak etmektedir. Suya gereken değeri gösterirsek tarlamıza bereket, vücudumuza sağlık canlılara hayat, geleceğimize miras olur” ifadelerinde bulundu. Ardından MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay bir konuşma gerçekleştirdi.

“Gelecek neslin en büyük yatırımı su olacaktır”

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere yönelik şöyle sesleniyor; ’Küçük hanımlar, küçük beyler Sizler; hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız.’ sözü ile konuşmasına başlayan Genel Müdür Burak Aslay, “İşte bizler de bu anlayışla ne yatırım yapıyorsak hepsinin amacı sizlere, yani çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sizlere temiz su ulaştırmak ve su kaynaklarımızı kirlilikten korumak için çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi su, en önemli yaşam kaynağımız. Su yoksa, hayat da yok. Sadece biz insanlar için değil; hayvanların, ağaçların ve çiçeklerin yaşaması için de suyumuzu bilinçli kullanmalıyız. Buna dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada her yıl 22 Mart günü, Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Bizler de suyun önemini anlatmak için Manisa’mızda binlerce ilkokul öğrencimize, su tasarrufu eğitimi verdik. Belki de aralarında sizler de yer almışsınızdır. Eğitim verdiğimiz evlatlarımızı su tasarrufu elçimiz yaptık. Çocuklarımız artık, suyun önemini biliyor ve israf etmiyor. Dünya’nın 4’te 3’ü su ile dolu. Her tarafımız denizler, okyanuslar ve göller ile çevrili. Ancak bu suyun sadece yüzde 1’i, yani çok çok az bir bölümü içilebilir durumda Kısacası, elinizde 100 şişe su varsa, bunun sadece 1 şişesini içebiliyorsunuz. Bu az miktardaki suyumuzu korumak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Muslukların açık kalmasının önüne geçersek, elimizi yıkarken suyu dikkatli kullanırsak, dişlerimizi fırçalarken suyu kapatırsak ve de en önemlisi suyumuzu boşa harcamazsak, su tasarrufu için küçük ama önemli katkılar sağlamış oluruz. Bunları lütfen unutmayın. Bu söylediklerimi öğretmenleriniz de mutlaka sizlere anlatıyor biliyorum. Ama biz de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Önlemlerimizi alarak sizlere daha güzel ve yeşil bir dünya bırakabiliriz. Sizlere bırakacağımız en güzel miras ise temiz ve yeterli Su’dur. İşte 22 Mart Dünya Su Gününün önemi de burada ortaya çıkıyor. Hepinizin Dünya Su Günü’nü kutluyor, etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı değerli öğretmenlerimize, velilerimize ve siz değerli çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklar gösterileri ile suyun önemini anlattı

Genel Müdür Burak Aslay’ın konuşmasının ardından sırasıyla Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri su günü dansı, su günü şarkıları söyledi. Ardından Büyükşehir Belediye Kreşinin minik öğrencileri şarkılar eşliğinde gösteri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları su tasarrufunu vurgulayan mini bir oyun sergiledi. Etkinliğin sonunda resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Gösterilerde suyun önemine ve tasarruf konusuna değinen öğrencilerin bilinçli bir birey olmak için herkese büyük görev düştüğü vurgusu etkinliğe katılanları büyüledi. Günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19