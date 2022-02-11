Dünya şampiyonları bir araya geldi

Dünya Cimnastik Aerobik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, takım arkadaşları Emir Erışık ve Erkut Ergin ile birlikte Dünya Erkek Klasik Saç Kesimi Şampiyonu Ferdi Deren’i işyerinde ziyaret etti.

Dünya şampiyonlarının buluştuğu ziyarette yaşanan anılar paylaşılırken, kimi zaman duygusal kimi zaman da kahkahalar arasında bir sohbet gerçekleştirildi.

Ayşe Begüm Onbaşı ve takım arkadaşları Erkut Ergin, Emir Erışık cimnastik sporunu küçük yaştan itibaren yaptıklarını anlatırken, Mehmet Ali Ekin hocaları ile birlikte haftada 6 gün, bazen 7 bazen de 8 saat çalıştıklarını şimdi de hem dünya hem de olimpiyat oyunlarına hazırlandıklarını dile getirdi. Şampiyonlar hedeflerinin, bireysel ve grup olarak yeni madalyalar kazanarak Türkiye’nin adını daha fazla duyurmak olduğunun altını çizdi. Dünya Erkek Klasik Saç Kesimi Şampiyonu Ferdi Deren ise Türkiye’nin dört bir tarafından meslektaşlarına bildiklerini ve tecrübelerini hocalık döneminde nasıl aktardığını ve daha önce yarışmada nasıl dünya şampiyonu olduğunu anlattı.