Dünya Kediler Gününde gençlerden anlamlı ziyaret

Manisa İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından 17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde ‘Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır’ anlayışıyla ‘Onlar Bize Emanet’ projesi kapsamında hayvan barınağı ziyareti gerçekleştirildi.

Manisa İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörü Nesibe Şimşek ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nı ziyaret eden üniversiteli gençler, veterinerlerden sokak hayvanları hakkında bilgi alarak barınaktaki kedilerin beslenmesi için mama hediye etti.

Ziyarete katılan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Fakültesi öğrencisi İrem Çelik etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “En çok dikkatimi çeken hayvanların kaldıkları yerlerin tertemiz olmasıydı. İlk başta hasta ve sakat olanları görünce üzülüyor insan ama hastalığı iyileşmeyecek olanlara bile özenle bakılması bana “Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır” hadis-i şerifini hatırlatarak bu hizmetin ne kadar değerli olduğunu hissettirdi. Onlar Rahmanın sessiz kulları, sokak hayvanı deyip onları göz ardı edemeyiz. Buraya gelerek iyi bakıldıklarına şahit olunca içim ferahladı, çok beğendim, tekrar gelmek, hayvanlarla oynamak isterim” dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mine Altuğ ise, “Ben bugün bütün canlılar olarak sevgiye ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırladım. Onların beni de sev yarışını görmek hem mutlu hem de biraz duygusal hissettirdi bana. Çok güzel bir etkinlikti, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.