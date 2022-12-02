Dünya Engelliler Günü Turgutlu’da kutlandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen gösterilerin sergilendiği programın açılış konuşmasını Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürü Halil Güncür yaptı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya yaptığı konuşmada, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli kardeşlerimize karşı olan sorumluluklarımızı bir kere daha hatırlatıyor. Bizler, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeli ve onların da toplumun birer parçası olduğunu asla unutmamalıyız. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak, engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalı, onlara sadece bir hafta değil, tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız. Onlarla empati kurabilmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, devletimizin sunduğu bütün imkânlarla yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, engelli vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Programı düzenleyen Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezine teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Kapankaya’nın yanı sıra; Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Şube Müdürleri, kurum müdürleri, öğretmenler, çok sayıda engelli öğrenci, öğrenci aileleri ve vatandaşlar katıldı.