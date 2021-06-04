Dünya Çevre Günü öncesi Vali Karadeniz’i ziyaret ettiler

Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve personeli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve personeli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Ziyarette Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gül, kurumun gerçekleştirdiği çalışmalar ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İlimizde yapılan etkinliklere ilişkin Vali Karadeniz’e bilgi verdi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugün yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirten Vali Karadeniz, “Dünya nüfusundaki hızlı artış, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları, bütün insanlık için tehlike oluşturuyor. İnsan ve doğa arasında ki dengeyi korumak amacıyla, doğal kaynaklara zarar vermeden, teknolojiyi ilerletmenin, kaynakların bilinçli olarak tüketilmesinin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını planlanmak gerekiyor” dedi.

Ziyaret sebebiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve personeline teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Karadeniz, Dünya Çevre Gününün, çevre sorunları konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ederek, 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutladı.