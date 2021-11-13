DSİ ve Milli Emlak arazisine hayvan damı ve depo yapmışlar

Manisa’da suları çekilerek kuruma noktasına gelen Marmara Gölünün arazisini tarım alanına çevirmek isteyenlerden sonra yine Gölmarmara ilçesinde DSİ ve Milli Emlak arazilerine hayvan damı ve depo yapanlarda tespit edildi. DSİ ve Milli Emlak arazisi olan alanda işgalde bulunan yapılar jandarma denetiminde yıkılırken benzer durumdaki işgallerin sonlandırılması için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesi Kumçayı mevkiindeki DSİ ve Milli Emlak arazileri üzerine hayvan damı, depo gibi yapılar inşa edilerek işgal edildiği tespit edildi. Yapılan işgale ilişkin olarak dün Gölmarmara Kaymakamlığı, Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Timleri, DSİ ve Milli Emlak Şefliğine bağlı ekipler tarafından tahliye işlemi uygulandı. Tahliye işleminin ardından kaçak yapılar jandarma denetiminde iş makineleriyle yıkılırken, söz konusu araziler üzerindeki işgaller de sonlandırıldı. Benzer durumda bulunan işgallerin sonlandırılması için çalışmalara aralıksız devam edileceği açıklandı.