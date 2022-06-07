Drama kursiyerlerinin skeci büyük beğeni topladı

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan drama kursu sonunda öğrencilerin sergilediği skeç izleyenler tarafından alkış topladı.

Kurslara katılan Atatürk Ortaokulu öğrencileri kurs öğretmeni Pınar Yalçın’ın rehberliginde sahneye konulan sosyal medya adlı oyunu başarıyla oynadı ve izleyenler tarafından begeni kazandı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Çeşitli dallarda açtığımız kursların sonuna gelindi. Tamamlanan kurslar sonunda kursiyerlerimiz tarafından sergiler ve gösteriler sunuluyor. Drama kursiyerlerimiz de aldıkları eğitimin kalitesini sergiledikleri oyunla göstermiş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.