Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ BİLGİN, İLÇEDEKİ PAZARYERİNDE SAHTE PARA İLE ALIŞVERİŞ YAPMAYA ÇALIŞAN İKİ ŞÜPHELİNİN POLİS TARAFINDAN YAKALANMASINI SAĞLAYAN BELEDİYE ZABITA PERSONELİ SÜLEYMAN KUZU'YA TAKDİR BELGESİ VERDİ.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki pazaryerinde sahte para ile alışveriş yapmaya çalışan iki şüphelinin polis tarafından yakalanmasını sağlayan Belediye Zabıta personeli Süleyman Kuzu’ya takdir belgesi verdi.
Başkan Bilgin, makamında kabul ettiği Kuzu’yu özverili çalışmasından dolayı tebrik ederek, Takdir Belgesi ile ödüllendirdi.
Başkan Bilgin yaptığı açıklamada, belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan ve gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerle vatandaşların esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Zabıta teşkilatının önemli bir birim olduğunu ifade etti.
Zabıta Personeli Kuzu ise kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiğini dile getirerek, "Gerek Zabıta Yönetmeliği gerekse Sayın Belediye Başkanımızın bizlere verdiği emir ve talimatları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için çalışıyorum. Aynı kararlılık ve özveri ile işimi yapmaya devam edeceğim. Böyle bir belge ile beni onurlandırdığı için Başkanımıza saygılarımı sunuyorum" dedi.
Bu arada Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve üzerlerinde 39 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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