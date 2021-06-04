Direksiyon eğitmenleri Şehzadeler’de yetişiyor

Manisa’da uzun süredir açılmayan "Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği" kursu, sürücü kurslarından gelen yoğun talep üzerine Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından açıldı.

Manisa’da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından "Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği" kursu açıldı. Yoğun talep üzerine açılan direksiyon eğitmenliği kursu için başvurular da alınmaya başlandı. Her eğitim merkezinde bu kursun açılmadığını vurgulayan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, “Toplam 200 saat olan Şoförleri eğitecek adayların ’Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği’ kursumuzda 5 öğretmenimiz görev alıyor ve teorik ve uygulamalı eğitim toplam 5 hafta sürüyor. Pandemi öncesinde açtığımız 4 ayrı kursumuzda 160 direksiyon eğitmeni yetiştirmiş, sertifikalarını teslim etmiştik. Bu kursumuz her yerde açılmadığı için, Manisa merkez ve ilçeleri dışında Denizli ve Uşak gibi çevre illerden de yoğun katılım olmuştu” dedi.

Kurs ile istihdam oluşturulacağını belirten Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Tire bu kursları açarak onların iş bulmalarına ve mutlu olmalarına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tire, “Açılan 5 haftalık kursu tamamlayarak belgesini alan eğitmenler, herhangi bir sürücü kurusunda direksiyon eğitmeni olarak hemen işbaşı yapabiliyor. Manisa’nın merkez ilçelerinde faaliyet gösteren sürücü kurslarından gelen yoğun talep üzerine bu kursumuzu açtık. Yine yoğun bir talep ile karşı karşıya kaldık. 30’ar kişilik 2 sınıfta toplam 60 kursiyerimiz 200 saatlik Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursunu almaya başladı. Temmuz ayı ortasında bu kursumuzun tamamlanması ardından Kurban Bayramından sonra yeniden kursumuzu açacağız” diye konuştu.

Tire, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün 2021 yılında toplam 206 kurs açtığını ve bu kurslarda 4 bin 120 kursiyerin sertifikalandırıldığını sözlerine ekledi.