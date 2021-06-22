banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Dilek Mahallesine ay yıldızlı tak

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Dilek mahallesinin girişine ay yıldız tak inşa edildi.

MANİSA 22.06.2021, 12:44
Dilek Mahallesine ay yıldızlı tak

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Dilek mahallesinin girişine ay yıldız tak inşa edildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçede Şatırlar Mahallesinden sonra Dilek Mahallesinin girişini de ay yıldız tak inşa ettiklerini bildirdi.

Dilek Mahallesindeki vatandaşların uzun süredir kendilerinden talep ettiği ay yıldızlı giriş takını inşa ederek, vatandaşların hayalini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Dilek Mahallesi Muhtarı Günnür Göztepe de mahallesine kazandırdığı hizmetlerden dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür etti.
banner486
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
banner493