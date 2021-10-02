Son Dakika
Helal olsun! Honda'dan 10 yıldan az çalışanlara 40 maaş, 10 yılı aşkın çalışanlarına ise 48 maaş ikramiye jesti
İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: “İran, her zaman komşularının iyiliğini istemiş ve hiçbir zaman tehdit olmamıştır”
Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak refüje devrildi. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.
MANİSA 02.10.2021, 18:10
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak refüje devrildi. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Ankara-İzmir Karayolu Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. (30) yönetimindeki 35 HBJ 64 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak, şarampole devrildi. Kazada sürücü S.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.