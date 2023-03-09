Dereler taşkınlara karşı temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi’nde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması yaparak, bölgedeki tarım arazilerini yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı koruma altına aldı.

Ekolojik dengeyi gözeten çalışmalara il genelinde devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere yataklarında sürdürdüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesinde 1 kilometrelik dere temizliği yapıldı. Çalışmada, dere yatağı üzerinde birikme yapan zararlı maddeler uzaklaştırıldı, suyun akışını zorlayacak yüzeysel kirleticiler arındırıldı.

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Alibeyli Mahalle Muhtarı Ferhat Badak, “Tarım arazileri arasından geçen deremiz özellikle kış aylarında bir takım sıkıntılar yaşatıyordu. Sağ olsun MASKİ ekipleri çiftçilerimizin mağdur olmaması için deremizi güvenli hale getirdi. Ben çalışmalarından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.