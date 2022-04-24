Dereler taşkın riskine karşı temizleniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı İlçesine bağlı Çakmaklı Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirerek tarım arazilerini koruma altına aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, eşit hizmet anlayışı ile 17 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Ekolojik dengeyi gözeten çalışmaları ile de sık sık ön plana çıkan MASKİ Genel Müdürlüğü önceki gün Saruhanlı İlçesine bağlı Çakmaklı mahallesinde yürüttüğü dere temizlik çalışmaları ile tarım arazilerine nefes oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar ile tarım arazileri arasından geçen 2 kilometrelik dere temizlik çalışması tamamlandı. Yapılan çalışma ile bölgede bulunan tarım arazilerinin yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı korunması sağlandı.

Muhtar Kayhan’dan Başkan Ergün’e teşekkür

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakmaklı Mahalle Muhtarı Veli Kayhan, “Tarım arazileri arasından geçen deremiz özellikle yaz aylarında yabani otlarında birikmesiyle ciddi oranda sıkıntılar yaşatıyordu. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için sağ olsun MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri deremizi güvenli hale getirdi. Ben çalışmalarından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.