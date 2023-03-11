Dere yatakları temizleniyor, tarım arazileri koruma altına alınıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Çerkezosmaniye Mahallesinde dere temizlik çalışmasına başladı. Yürütülen çalışma ile bölgedeki tarım arazileri yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlardan korunacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Çerkezosmaniye Mahallesinde dere temizlik çalışmasına başladı. Yürütülen çalışma ile bölgedeki tarım arazilerinin olabilecek taşkınlarda olumsuz etkilenmesine karşı önlem alınmaya başlandı.

Taşkınlara karşı önemli bir çalışma

Çerkezosmaniye Mahalle Muhtarı Hasan Hırçıner, “Mahallemizdeki dere yatağının etrafında tarım arazileri bulunuyor. Olabilecek yağışlara karşı temizlik yapıldı. Zararlı maddeler alındı. Kötü görüntüde ortadan kalktı. Taşkınlara karşı önemli bir çalışma. Çalışmalarından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.