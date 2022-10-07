Dere yatağında 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesi’nde 6 Ekim Perşembe günü saat 14.00 sıralarında, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbarı bilgi üzerine dere yatağında yapılan kontrolde 125 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Numune alınmasının ardından kenevir bitkileri imha edilirken olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri tespit etmeye yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.