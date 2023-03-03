Depremzede çocuklar psikososyal desteğiyle zorlu süreci atlatıyor

AFAD Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, deprem bölgelerinden Manisa’ya gelen depremzedelere yönelik psikososyal destek ve geliştirici aktiviteler programı uygulanıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Manisa’daki yurtlarda ve gençlik kamplarında kalan depremzedelere yönelik psikososyal destek veriliyor. Programlarda depremzede ailelere destek ekipleri ve gençlik merkezleri gönüllüleri tarafından çeşitli aktiviteler uygulanıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, depremzede vatandaşların moral ve motivasyonunu üst seviyede tutmaya çalıştıklarını söyledi. Öztürk, "AFAD Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Manisa Valiliğimiz koordinesinde Manisa’ya gelen, yurtlarımızda, Kula gençlik kampımızda ve Kırkağaç gençlik kampımızda kalan depremzedelerimiz için psikososyal destek çalışmalarının yanı sıra çocuk etkinlik bölümleri, satranç, resim boyama ve mangala gibi birçok aktiviteler düzenliyoruz. Aktivite ve etkinliklerle misafirlerimizin moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bütün sanatla ilgili, kültürel ve sportif etkinliklerimizin amacı; depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sararak psikolojik destek vermektir. Bu programla deprem sonrası oluşan sorun ve sıkıntıları gidermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.