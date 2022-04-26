Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okulun yeni binası tamamlanmak üzere

Manisa’nın Selendi ilçesinde 21 Nisan 2017 tarihinde merkezi üssü Kırsal Çamköy Mahallesinde 4,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında depreme dayanıksız olduğu için yıkımı yapılan Rahmanlar İlk ve Ortaokul binasının yeni binasının inşaatında sona yaklaşıldı.

Rahmanlar İlköğretim Kurumlarının eski binasının yıkılmasıyla yapımına başlanılan okul binasında kaba inşaat tamamlanırken ince işçiliği ise devam ediyor. Betonarme temel üzerine çelik konstrüksiyon sistemiyle yapımı devam eden 8 derslikli Rahmanlar İlkokulu inşaatında çalışmalar aralıksız devam ederken okulun önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde açılması planlanıyor. 2017 yılında meydana gelen Çamköy depreminde zarar gören okul binasının yıkılmasıyla okulda eğitim gören ilkokul öğrencileri Cumhuriyet İlkokuluna, Ortaokul öğrencileri de Fatih Ortaokulunda eğitimlerine devam ediyor. Okul İnşaatını inceleyen Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, kontrol mühendisleri ve yüklenici firma yetkililerinden inşaat hakkında bilgi aldı.