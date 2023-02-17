Depremde hayatını kaybedenler için lokma döktürdü

Manisa’nın Salihli ilçesinde duyarlı bir vatandaş, Kahramanmaraş depreminde yaşamını yitirenlerin anısına lokma döktürdü.

Ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye adeta tek yürek olurken, Salihli’nin İğdecik Mahallesi’nde yaşayan Erhan Savaş ise depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına Türk Ocakları Meydanı’nda lokma döktürdü.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına lokma döktürdüğünü söyleyen Savaş, “Amacımız yaşanan sıkıntılı günleri el ele atlatıp, huzur ve mutluluğa kavuşmak. İnşallah bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.