Denemek için diktiler aldıkları verim yüz güldürdü
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR ÇİFTÇİNİN 80 KİLOGRAM GELEN KALİFORNİYA TÜRÜ BAL KABAĞININ ARDINDAN DİNDARLI MAHALLESİNDEN FERİDUN AS (43) İSİMLİ ÜRETİCİ DE KAVUN TARLASINA EKTİĞİ KALİFORNİYA KABAK TOHUMLARINDAN BİRİ 45 DİĞERİ 50 KİLOGRAM GELEN ÜRÜN ALMAYI BAŞARDI. FERİDUN AS, "BİZİM BURALARDA OLMAZ AMA DENEYELİM DEDİM. GERÇEKTEN OLDU." DEDİ.
Sarıgöl Ziraat Odası uygulama bahçesinde deneme amaçlı yetiştiren Kaliforniya türü bal kabağı tohumlarından alarak deneme amaçlı ekim yapan üreticiler aldıkları verimle sevindi.
Geçtiğimiz günlerde bir çiftçinin 80 kilogram gelen Kaliforniya türü bal kabağının ardından Dindarlı Mahallesinden Feridun As (43) isimli üretici de kavun tarlasına ektiği Kaliforniya kabak tohumlarından biri 45 diğeri 50 kilogram gelen ürün almayı başardı. Feridun As, "Bizim buralarda olmaz ama deneyelim dedim. Gerçekten oldu." dedi.
100 kilogram bal kabağı getirene plaket
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, geçen yıl çiftçilere beşer adet dağıttığı Kaliforniya türü bal kabaklarından bu sene 100 kilogram yetiştirip getiren çiftçiyi plaketle ödüllendireceğini belirtti.
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