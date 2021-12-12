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Demirci’ye Tarım Ürünleri Merkezi kazandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, fidan dağıtım töreni için gittiği Demirci ilçesinde yapımı devam eden Tarım Ürünleri Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

MANİSA 12.12.2021, 13:08
Demirci’ye Tarım Ürünleri Merkezi kazandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, fidan dağıtım töreni için gittiği Demirci ilçesinde yapımı devam eden Tarım Ürünleri Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Demirci Ziraat Odası Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan Manisa Valiliği, Demirci Kaymakamlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci Belediyesi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğünün işbirliğinde ilçeye kazandırılacak olan Demirci Tarım Ürünleri Merkezi’nde çalışmalar sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, fidan dağıtım töreninin ardından Demirci Tarım Ürünleri Merkezinin son durumunu yerinde inceledi. İnceleme sırasında Başkanvekili Güzgülü’ne, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanları Azmi Açıkdil ve Nursel Ustamehmetoğlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, İl Tarım Orman Müdür Vekili Melikşah Taşkın, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ve meclis üyeleri de eşlik etti. Projenin devamında yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Kurumlar arası işbirliği içerisinde hayata geçirilecek olan Demirci Tarım Ürünleri Merkezi projesinin içerisinde ceviz, badem soyma-kırma-paketleme; hünnap ve kiraz alım noktaları ile paketleme ünitelerinin yer alması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, beraberindeki heyetle birlikte yeni binasında hizmet vermeye başlayan Demirci Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. Kaymakamlık binasında ’Demirci Akıncıları’ için hazırlanan köşenin tarihe saygı açısından oldukça önemli olduğunu belirten Güzgülü, Demirci Kaymakamı Adem Kaya’ya kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

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