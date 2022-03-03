Demirci’ye 238 milyonluk tarihi yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 238 milyonluk yatırım bedeli ile Demirci’ye kazandırılacak olan altyapı ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci programı kapsamında 238 milyon yatırım bedeli ile ilçeye kazandırılacak olan altyapı ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile 750 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesi ve 300 kilometre bordür ve oluk imalatının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte Demircimize ilçemize yapılamayacak yatırımları başlatıyoruz. Ben emeği geçen ve çaba sarf eden herkese teşekkür ediyorum. Demirci çevreye duyarlı bir şehirdir. Kendi çabalarımız ile amatörce yaptığımız arıtma tesislerimiz vardı ama zamanla iş görmez hale gelmişti. Büyükşehrin gücüyle bugün çok güzel bir yatırımı başlatıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Demircililer yapılan yatırıma sahip çıkıyor” diye konuştu.

Temel atma töreninde Demirci’nin baştan aşağıya yenileneceğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bugün, Demirci’mizde tarihi bir an yaşıyoruz. Bu güzel ilçemizi deyim yerindeyse baştan aşağıya yenileyeceğiz. Yüzde 50’si SUKAP kapsamında hibe desteği ile ilçe merkezimizin 85 kilometre içme suyu şebekesini ve 80 kilometre kanalizasyon hattını değiştireceğiz. Bununla birlikte 4 adet içme suyu deposu ve atıksu arıtma tesisi inşa edeceğiz. Altyapının ardından 750 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesi ile 300 kilometre bordür ve oluk imalatı gerçekleştirilecek” dedi.

Demirci’de tarihi bir ana tanıklık ettiklerine değinen Başkan Ergün, “Bugün Akıncılar şehri Demirci’mize ne kadar yatırım yapıyoruz, biliyor musunuz? Altyapı çalışması ve atıksu arıtma tesisine 95 milyon, üstyapıya da 143 milyon olmak üzere tam tamına 238 milyonluk bir yatırımı Demircimizde hayata geçiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

Altyapı çalışmasına müteakip üstyapı çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Ergün, “Üstyapı işiyle ilgili Demirci Belediye Başkanımız Sayın Selami Selçuk’la daha önce bir protokol imzalamıştık. Doğalgaz çalışması olduğu için normalde üstyapıyı Demirci Belediyemizin yapması gerekiyordu. Biz de altyapı yapacağımız için, değerli başkanım ile görüşerek üstyapının 3’te 2’sini Büyükşehir Belediyemiz, 3’te 1’ini de ilçe belediyemizin yapmasına karar verdik. Bu yatırımlar, Demirci’mizin güzelliğine güzellik katacak. Yıllar geçtikçe önemi daha da çok anlaşılacak bu çalışmalarımızın hayat bulmasında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, İller Bankası Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük’e, Bölge Müdürümüz Sayın Enver Çelebi’ye, MASKİ Genel Müdürümüze ve personelimize, yüklenici firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Demircili hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Helali hoş olsun” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesilerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyet açılış kurdelesini kesip çalışma alanını ziyaret etti.

Düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Kamal, Ak Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğünü temsilen Mehtap Büyüknisan, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, Belediye Meclis üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, yüklenici firma temsilcileri, mahalle muhtarları ve Demircili vatandaşlar yer aldı.