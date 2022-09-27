Demirci’nin 238 milyon liralık yatırımının altyapı etabı sürüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Demirci’de geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreni ile başladığı dev altyapı yatırımında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkezinde geçtiğimiz aylarda başladığı dev altyapı yatırımının imalat çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde 50’si SUKAP çerçevesinde hibe desteği ile 85 kilometrelik içme suyu, 80 kilometre kanalizasyon hattı ile 4 adet içme suyu deposu ve Atıksu Arıtma Tesisi inşa edilecek. Bu çalışmaları takiben 750 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesi ile 300 kilometre bordür ve oluk imalatı gerçekleştirilecek. Bu yatırımın toplam bedeli 238 milyon TL olacak. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir yüklenici firma yetkilileri ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şehir merkezindeki altyapı çalışmalarını yerinde takip eden Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, dev yatırımın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün “Demirci’yi adeta baştan aşağı yenileyeceğiz” sözlerini yineleyen Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Yüzde 50’si SUKAP çerçevesinde hibe desteği ile ilçe merkezimizin 85 kilometre içme suyu şebekesini ve 80 kilometre kanalizasyon hattını değiştireceğiz. Bununla birlikte 4 adet içme suyu deposu ve Atıksu Arıtma Tesisi inşa edeceğiz. Sadece altyapı çalışmalarımızın yatırım maliyeti 65 milyon TL olacak. Altyapının ardından 750 bin metrekare kilit parke taş döşemesi ile 300 kilometre bordür ve oluk imalatı yapılacak. Altyapı etabında hat döşeme çalışmalarımız sokak sokak sorunsuz bir şekilde ilerliyor” dedi.