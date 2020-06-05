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Demirci’de asfalt çalışmaları başladı

YENİ ASFALT SEZONUNA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇALIŞMALARINI TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA DEMİRCİ'DE DE ÇALIŞMALARA START VERİLİRKEN, AHMETLER, AHATLAR, SAYIK, KÖYLÜCE MAHALLELERİ VE BAĞLILARIYLA BİRLİKTE 10 MAHALLENİN ULAŞIMIN SAĞLANDIĞI 30 KİLOMETRELİK GÜZERGAHLARDA ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Demirci’de asfalt çalışmaları başladı

YENİ ASFALT SEZONUNA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE HAZIRLANAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇALIŞMALARINI TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA DEMİRCİ'DE DE ÇALIŞMALARA START VERİLİRKEN, AHMETLER, AHATLAR, SAYIK, KÖYLÜCE MAHALLELERİ VE BAĞLILARIYLA BİRLİKTE 10 MAHALLENİN ULAŞIMIN SAĞLANDIĞI 30 KİLOMETRELİK GÜZERGAHLARDA ASFALT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

05 Haziran 2020 Cuma 14:03
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Demirci’de asfalt çalışmaları başladı

Yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Demirci’de de çalışmalara start verilirken, Ahmetler, Ahatlar, Sayık, Köylüce mahalleleri ve bağlılarıyla birlikte 10 mahallenin ulaşımın sağlandığı 30 kilometrelik güzergahlarda asfalt çalışmalarına başlandı.

Bir yandan korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını kararlılıkla yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Demirci ilçesine bağlı Ahmetler, Ahatlar, Sayık ve Köylüce mahalleleri ile bağlılarıyla birlikte 10 mahallenin ulaşımı sağladığı 30 kilometrelik güzergahlarda da asfalt çalışmalarına başlanıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Demirci’ye ziyarette bulundu. Demirci programında ilk olarak İcikler Mahallesini ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Hüseyin Dönmez ile bir araya geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, sonrasında asfalt çalışmalarını yakından takip ederek, mahalle muhtarlarına bilgiler aktardı.

"120 kilometrelik sathi kaplama çalışması yapacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 350 kilometrelik asfalt çalışmasının 81 kilometresini Demirci’de hayata geçirdiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bu sene de Allah’ın izniyle ve Cengiz Başkanımızın talimatlarıyla 120 kilometrelik sathi kaplama programımız yer almaktadır. Bununla ilgili bütün teknik altyapısını hazırladık. Malzememiz hazır, araçlarımız hazır. Allah sağlık sıhhat verirse bu sezon için Demirci’de 120 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışması yapacağız" ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan Başkan Ergün’e teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce Demirci ilçesinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından memnuniyetlerini ifade eden Mahalle Muhtarları ise çalışmalar nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti. Ahmetler Mahalle Muhtarı Ercan Özer, "Mahallemde yapılan tüm çalışmalardan dolayı başta Cengiz Başkanımız olmak üzere Ali Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Devamını da inşallah bekliyoruz" dedi. Köylüce Mahalle Muhtarı Nurullah Demirtaş ise, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" diye konuştu. Mahallesinin yolu asfalt programına alınan Yeşiloba Mahalle Muhtarı Erdoğan Köse de Başkan Ergün’e teşekkürlerini iletti. Muhtar Köse, "Yeşiloba köyümüzün 15 kilometre 1. Kat asfaltı bu sene inşallah Cengiz Başkanımız sayesinde atılacak. Bu bizim asfalt hasretimiz yıllardan beri mahalle halkının en büyük isteğiydi. Allah bin kere razı olsun Cengiz Başkanımızdan ve ekiplerinden" ifadelerini kullandı.

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