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Demirci Kirazı, büyükşehir desteği ile zararlılardan korunacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan kirazda üreticilerin sirke sineği ile doğal yolla mücadelesine desteğini arttırarak sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de yapılan dağıtım töreni ile birlikte 1319 üreticinin 3 bin 245 dekar kiraz bahçesinde kullanılmak üzere tedarik ettiği 100 bin şişe elma sirkesinin dağıtımını noktaladı.

MANİSA 25.04.2022, 14:18
Demirci Kirazı, büyükşehir desteği ile zararlılardan korunacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’nin en önemli gelir kaynaklarından biri olan kirazda üreticilerin sirke sineği ile doğal yolla mücadelesine desteğini arttırarak sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de yapılan dağıtım töreni ile birlikte 1319 üreticinin 3 bin 245 dekar kiraz bahçesinde kullanılmak üzere tedarik ettiği 100 bin şişe elma sirkesinin dağıtımını noktaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle kiraz üreticileri için hazırladığı ‘Kanadı Noktalı Sirke Sineği ile Biyoteknik Mücadele Projesi’ çerçevesinde Demirci ilçesine elma sirkeli pet şişe dağıtım töreni gerçekleştirdi. Demirci Otogarı’nda gerçekleşen törene Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hayati İmrenlerli ve Nurullah Akgün, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Demirci Tarım Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir, Demirci Tarım Orman Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Proje çerçevesinde 1010 dekar alanda kullanılmak üzere 36 bin 704 adet elma sirkeli pet şişe üreticilere teslim edildi.

“Kırsalda kalkınmayı sağlamak için çalışıyoruz”

Elma sirkesi dağıtım töreninde konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Üretimde devamlılığın sağlanması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yılda aynı çalışmayı yapmıştık. Geçen yıl ki çalışmaların olumlu neticeler aldırdığı bildirilmişti. Bu doğrultuda sayıyı arttırdık. Bu çalışmaların tek bir amacı var. Kırsalda kalkınmayı sağlamak ve üreticilerimizin üretime devam etmesini sağlayabilmek, hayırlı uğurlu olsun. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun” dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Kargınışıklar Mahalle Muhtarı Osman Altun, “Geçen yıl aynı dağıtım yapıldı. Vatandaşlarımızla birlikte kiraza bunu uyguladık. Çok faydasını gördük. Bu yılda bu desteği bize sağladığı için Büyükşehir’imize ve Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Biz daha önce kurttan kirazlarımızı satamıyorduk. Bu sirkeyi taktıktan sonra kurttan kurtulduk. İnşallah devamı artarak gelir, çok teşekkür ediyorum” derken, Küçükkıran Mahalle Muhtarı Hikmet Akkaya, Teperik Muhtarı Ramazan Yıldız, Gürçeşme Mahalle Muhtarı Mustafa Özden, Çandır Mahalle Muhtarı Mehmet Kökkaya, Iklıkçı Mahalle Muhtarı Şevket Özalp de desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

100 bin şişe sirkenin dağıtımı tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de düzenlediği elma sirkesi dağıtım töreni ile 100 bin şişe sirkenin dağıtımını tamamladı. Proje çerçevesinde 9 ilçede 1319 üreticiye ait 3 bin 245 dekar kiraz bahçesinde kanadı noktalı sirke sineği ile ilaçsız biyoteknik mücadele yapılmış olacak. Çoğunlukla ihracata yönelik kiraz üretimi yapılan bölgelerimizde üreticilere ve pestisit kullanılmadığı için ürünlerimizin ihracat değerine önemli katkı sağlayacak.

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