banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu'ndan
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
Altın fiyatları nereye gidiyor?
Altın fiyatları nereye gidiyor?
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
İstanbul'da Kar ve soğuk devam edecek!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Demirci, Akdeniz Meyve Sineği’nden ari alan olarak ilan edildi

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, meyve ihracatında önemli bir zararlı olan Akdeniz Meyve Sineği (AMS) ile mücadele kapsamında Manisa’nın Demirci ilçesinin Akdeniz Meyve Sineği’nden ari alan olarak ilan edildiğini açıkladı. Akdeniz Meyve Sineği’nin ihracatta toleransının sıfır olması yanında önemli verim kayıplarına da neden olabildiği öğrenilirken Demirci’den sonra Gördes ve Selendi ilçelerinde de Akdeniz Meyve Sineği’nden ari alan olarak ilan edilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

MANİSA 14.03.2022, 13:18
Demirci, Akdeniz Meyve Sineği’nden ari alan olarak ilan edildi

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, meyve ihracatında önemli bir zararlı olan Akdeniz Meyve Sineği (AMS) ile mücadele kapsamında Manisa’nın Demirci ilçesinin Akdeniz Meyve Sineği’nden ari alan olarak ilan edildiğini açıkladı. Akdeniz Meyve Sineği’nin ihracatta toleransının sıfır olması yanında önemli verim kayıplarına da neden olabildiği öğrenilirken Demirci’den sonra Gördes ve Selendi ilçelerinde de Akdeniz Meyve Sineği’nden ari alan olarak ilan edilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı ari alan oluşturulması konusunda çalışmaların başladığı Manisa’da, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Koordinatörlüğünde, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yürütücülüğünde, Demirci, Gördes, Selendi, Köprübaşı, Kula ilçe tarım ve orman müdürlükleri, Demirci, Gördes, Selendi ziraat odası başkanlıkları ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmaların başarıyla sonlanması sonucunda Demirci ilçesi, Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC) Kapsamında ISPM-26 Standardında Akdeniz Meyve Sineği’nden ari alan olarak ilan edildi.

Verim kaybının önüne geçilecek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Akdeniz Meyve Sineği verim kaybı oluşturması ve ihracatta toleransının sıfır olması nedeniyle önem arz eden bir zararlıdır. Bu sebeple uluslararası ticarette meyvelere; lisanslı soğuk hava depolarında 16 gün boyunca ürünün 1 derecenin altındaki sıcaklıkta kesintisiz olarak soğuk uygulama yapılması veya 145 g/m dozunda 3 saat süreyle metil bromür (MeBr) fümigasyon uygulanması zorunluluğu oluşturabilmektir. Bu durum hem maliyeti arttırmakta hem de ürünün tazeliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanında ülke içinde herhangi bir bölgenin zararlıdan ari olduğunun kanıtlanması durumunda, o bölgeden hasat edilen ürünlere yaptırım uygulanmadan rahatlıkla ihracatın gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. Ari alanların belirlenmesi; bilimsel kriterlere dayalı olarak kapsamlı bir izleme ve gözlem çalışması yoluyla gerçekleşmektedir. Söz konusu zararlıdan ari alanların saptanabilmesi amacıyla 2018 yılında Demirci ilçesinde çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalara 2019 yılında Gördes ve 2020 yılında Selendi ilçeleri dâhil edilerek proje alanı genişletilmiştir. Kiraz üretiminin bölge için önemli bir ekonomik kazanç sağlaması, tüm kiraz ürününün ihracata gönderilmesi amacıyla ilçenin coğrafik konumunun uygunluğu da dikkate alınarak ari alan belirleme çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmadaki hedefimiz, Demirci, Gördes ve Selendi ilçelerinde kiraz üretimi yapılan köylerde zararlının bulunmadığının kanıtlanması ve uluslararası platformlarda duyurulmasını sağlamak olmuştur.” dedi.

Sırada Gördes ve Selendi var

Akdeniz Meyve Sineğinin Demirci ilçesinde kışı geçirememekte ve yaşamını sürdürememekte olduğunu kaydeden Öztürk, “Hem 2016-2017 yıllarında 18 aylık süreyi kapsayan zamanda hem de 2018 Nisan-2019-2020-2021 yılları arasında 44 ay süren özel sürveylerde zararlı görülmemiş olup potansiyel konukçu meyvelerde AMS’den kaynaklanan zarar oluşmamıştır. Demirci ilçesine komşu olan Gördes ilçesi 2019 yılında, Selendi ilçesi ise 2020 yılında projeye dahil edilerek tüm Demirci bölgesinde çalışma yürütülmüş, bu iki ilçede de AMS zararlısına rastlanmamıştır. Manisa’nın Demirci, Gördes ve Selendi ilçelerinde özellikle kiraz üretim alanlarında, zararlının yokluğu yapılan sürveyler ile saptanmış ve doğrulanmıştır. Bu nedenle çalışmanın yürütüldüğü Manisa’nın Demirci ilçesinin durumu ISPM 26’ya göre ‘Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata)’nden Ari Olarak İlan Edilen Alan’ şeklinde belirlenmiştir. Önümüzdeki süreçte Gördes ve Selendi ilçelerinin de bu kapsama alınacağı öngörülmektedir.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19