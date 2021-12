Dağ çileğine büyük ilgi

Denize nazır ormanlık alanlarda yetişen dağ çileği Manisa’nın Alaşehir ilçesinde büyük ilgi görüyor. Dağ çileği satıcısı Uğur Çömçömoğlu, her hafta salı günleri çilekleri Sevgi Yolu üzerinde bulunan tezgahında satışa sunarken çilekler büyük rağbet görüyor. Çileklerden almak için haftalar öncesinden sipariş verenlerin olduğu öğrenilirken satışların ocak ayına kadar devam edeceği öğrenildi.

Çilek satıcısı Uğur Çömçömoğlu, "Denize nazır ve denizi gören ormanlarda yetişen dağ çileğini her hafta İzmir’e giderek yaklaşık 500 kilo alıyorum. Her hafta salı günleri Sevgi Yolu üzerinde bulunan tezgahımda satıyorum. Ekim ayında başladığım çilek satışı ocak ayına kadar sürüyor. Çileklerin seveni çok, bazı çilek sevenler, bazen telefon ederek, çilek gelip gelmeyeceğini soruyor. Bir çok müşterim her hafta özellikle çocuklarına yedirmek için almaya geliyorlar. Tamamen organik olan dağ çileğinin internet üzerinden yaptığımız araştırmalardan öğrendiğimize göre, yararları saymakla bitmiyor. Kış aylarında en çok ihtiyaç duyduğumuz C vitamini deposu. Özellikle sigara içenlerde görülen damar sertliğini azaltıyor. Ciltteki sivilce ve aknelere iyileştiriyor. Romatizmal ağrıları gideriyor. Sinirleri kuvvetlendiriyor, bağırsak kurtlarını döküyor, ateşi düşüyor. Çocuk felci, ağız yaralarını önlüyor. İdrar söktürücü özelliği var. Özellikle çocuklarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın sağlıklı yaşayabilmeleri için, mutlaka tüketmelerini öneriyoruz." dedi.