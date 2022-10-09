Dağ bisikletçileri 4. kez Yunusemre’de buluştu

Yunusemre Belediyesi tarafından 4. Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Etkinlikte 69 kilometrelik parkurda 150 sporcu pedal çevirdi.

Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası’nın bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden 18 - 65 yaş arası 150 sporcunun katıldığı maraton Yunus Emre Kültür Parkı alanından başlayıp Uncubozköy Ormanlık alanında sona erdi. Başlama işaretini Yunusemre Belediyespor Başkanı M. Arif Alkan verdi. 69 kilometrelik parkurda 13 kategoride yarışıldı. AKUT, MAT, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği’nin de destek verdiği maraton oldukça tempolu geçti. Parkuru başarıyla bitiren sporculara ödülleri Yunus Emre Kültür Parkı’nda verildi. Sporculara ödülleri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Belediye Başkan Yardımcıları ile daire müdürleri tarafından takdim edildi. Maratona katılan sporcular, başarılı geçen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Törende konuşan Belediye Başkanı Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Etkinlikte şampiyonaya katılanlara çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Şampiyonada dereceye giren isimler ise şöyle; “Genç Kadın: Ekin Ereke, Genç Erkek: Emre Yuca, Büyük Kadın: Azize Bekar, Büyük Erkek: Abdülkadir Kelleci, U23 Kadın: Azize Bekar, U23 Erkek: Samet Bulut, Master Kadın: Zeynep Çelik, Master Erkek 35+: Gökhan Uzuntaş, Master Erkek 40+: Oğuz Özçelik, Master Erkek 45+: Ataman Şekerci, Master Erkek 50+: Bora Tırki, Master Erkek 55+: Mehmet Bozdemir, Master Erkek 60+: Ali Rıza Fırıncı.”