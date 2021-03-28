Cumhuriyet Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik peyzaj

Manisa il genelinde yeşil alanların arttırılması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde de 40 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışmasına başladı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, alan baştan sona elden geçirilerek Manisalıların kullanımına sunulacak.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların arttırılması, bakımı ve temizliği noktasında yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda şehrin birçok noktasında bulunan atıl alanları yeşillendirerek Manisalıların kullanımına sunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde de 40 bin metrekarelik peyzaj çalışması için kolları sıvadı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 40 bin metrekarelik alan baştan sona elden geçirilecek. Başta ağaçlandırma olmak üzere, kaya bahçesi uygulaması gibi birçok çalışmanın gerçekleştirileceği alanda bulunan park da elden geçirilerek yenilenecek. Alanda ayrıca vatandaşların yürüyüş yapabileceği tartan pist de yer alacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 40 bin metrekarelik peyzaj alanı, yenilenmiş haliyle vatandaşların kullanımına sunulacak.

Başkan Ergün’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Eşref Yılmaz ile alanda incelemelerde bulundu. Muhtar Yılmaz’a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Daire Başkanı Hakan Göktaş, alanda gerçekleştirilecek peyzaj çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Eşref Yılmaz da, "Büyükşehir Belediyesi burada bir çalışma başlattı. Gerçekten çok güzel bir proje. Gerek dere çalışması gerekse de derenin etrafındaki çalışmaları takdir ediyoruz. Şimdi yeni çalışma ile hem insanlar sabah, akşam yürüyüş pistinde yürüyebilecekler hem de mahalleye güzellik katacaklar. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.