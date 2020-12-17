Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendirmesi sağlıkçıları sevindirdi

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarımıza yönelik yapmış olduğu Vazife Malüllüğü/Meslek Hastalığı konusunda Sağlık ve Çalışma Bakanını konunun çözümü için görevlendirmesi sağlık çalışanları açısından umut vericidir.” dedi.

Pandemi dönemi öncesinde olduğu gibi bu dönemde de süreç bitince de sağlık çalışanlarının insanların hizmetinde fedakarca görev yapmaya devam edeceğini kaydeden Irgatoğlu, “Şimdilik vefat eden sağlıkçı şehidimiz yaklaşık olarak 250 civarıdır. Hepsine Allah’tan rahmet ailelerine, sevenlerine ve sağlık camiamıza sabır diliyorum. Aileleri için kanunda olan ama uygulamada çok ciddi sorunların olduğu vazife malullüğü haklarından faydalanmaları sürecinin hızlandırılması talimatı memnuniyet vericidir. Bununla beraber harp malullüğü haklarından faydalanmak şeklinde olan beklentimiz de devam etmektedir. Fakat burada gözden kaçırmamak adına şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Şimdilik sayıları 130 binden fazla olan Covid olmuş tekrar cepheye dönüp mücadeleye devam eden tedavileri süren ve bu risk içinde çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarımız gazilerimiz ve buna aday arkadaşlarımız unutulmamalıdır. Mutlaka onları da kapsayacak bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu konuda da Sayın Sağlık Bakanımız başta olmak üzere Sayın Çalışma Bakanımıza büyük sorumluluk düşüyor. Covid-19 kanunun uygulanması ve devam eden maruziyetler nedeniyle Sağlık Çalışanları için yaptıkları iş nedeniyle mesleklerinden dolayı bulaşan bir hastalık olarak kabul edilmesi işleyişi kolaylaştıracak olması nedeniyle sürekli Covid sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı olmalıdır dedik. Toplam çalışan sayısının şimdilik yüzde 15’inin hastalığa yakalandığı bir atmosferde gazilik haklarından faydalanılması ve sistem içerisinde aktif olarak görev yapan bütün meslektaşlarımıza ilave yıpranma payı süresi ile erken emeklilik süreleri değerlendirerek bir çalışma yapılmasının tam da zamanı bugündür. Birbirinden kıymetli sağlık çalışanı kardeşlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Kanunda olanın uygulanması için bile Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermek durumunda bırakılıyor ve hazır bu görevlendirme yapılmış iken iki bakanımıza da çağrımız gazilerimizi ve sürecin kahramanlarını unutmayın. Zira hastalığı atlatsa bile ileride ne hasar bırakacağı belli değilken, vakit sağlık çalışanlarımız için bu konuda asıl mücadele etme ve elini taşın altına koyma vaktidir.” dedi.