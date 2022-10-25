Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’daki temel atma törenine bağlandı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katıldığı “İlk Evim, İlk İşyerim” projesinin temelleri törenle atıldı.

Manisa’da “Sosyal Konut Projesi” temel atma töreni Ahmetli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantısıyla gerçekleştirildi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 ildeki törenlere tek tek bağlanarak temel atma butonların basılmasına eşlik etti. Manisa’da toplamda 18 bin konut 350 iş yerinin yapılması planlanan projenin ilk etabında 4 bloktan oluşan 78 konutun temeli atıldı. Temel atma töreni sonrası konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi olan ‘İlk Evim, İş Yerim’ projesinde ilimizde toplamda 18 bin konut 350 iş yeri programlanmıştır. Bunların ilk etabı olan 78 konut, 4 bloktan oluşan Ahmetli ilçemizdeki konutların temel atma törenini yaptık. Konutların ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 ile canlı bağlantı ile katıldığı ve Ahmetli İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yavuz Sokakta gerçekleştirilen törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyük Şehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner, AK Parti Ahmetli İlçe Başkanı Harun Kaçar, Ahmetli Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanı Bekir Kuzu, Kaymakam Abdullah Kurt ve vatandaşlar katıldı.