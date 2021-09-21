Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Proje Birimi tarafından hazırlanan “Yarına umutla” isimli proje Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında özellikle Covid sonrası hasta ve yakınlarının yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar, eğitim alan sağlık personelleri tarafından giderilecek.

Manisa İL Sağlık Müdürlüğü Proje Birimi tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanan ’Yarına umutla’ Projesi 22-23-24 Eylül tarihleri arasında; Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı kamu hastanelerinde ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Covid Servisi, Evde Sağlık Hizmetleri, Palyatif Bakım Ünitesi, Onkoloji Servisleri ile Yaşlı ve Engelli Polikliniğinde görev yapan toplamda 50 birim sorumlusu sağlık personelinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla; alanında uzman eğitmen tarafından 3 gün süreyle Psikolojik İlk Yardım (PIY) eğitici eğitimi verilecek. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edilecek.

"Covid sonrası yaşanan psikolojik sorunlar giderilecek"

Proje hakkına açıklamada bulunan Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, "Psikolojik İlk Yardım: Covid-19 pandemi sürecinde gerekli görülen hasta ve çalışanlarda psikolojik ilk yardım sağlayarak, bireylerde oluşan depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak ve benzeri psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilmesi amacı ile eğitim sonunda içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi sürecinde, gerekli görülen hastalara ve çalışanlara psikolojik ilk yardım sağlayarak bireylerde oluşan depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıkların önüne geçilmesi ile bireyin psikososyal uyumuna katkı sağlayarak psikolojik ilkyardım konusunda ihtiyaç duyulan hasta ve yakınlarına personellerimizin alacağı eğitici eğitimi ile bu ihtiyaç giderilecektir.” dedi.

"Manisa en yaşlı nüfusa sahip il"

Manisa’nın 2020 nüfus verilerine göre en fazla yaşlı nüfusa sahip il konumunda olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Erkuş, "Covid-19 pandemisi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen 65 yaş ve üstü bireylerin ve Covid-19 nedeni ile Covid servislerine yatan hastaların uzun süre tek başlarına kalarak insanlardan ve yakınlarından izole olarak kalmaları, bir takım psikolojik hastalıkların başlamasına neden olmaktadır. Ayrıca yatağa bağımlı hastalara bakım veren birinci derece yakınları, sürekli bakım vermekten sosyal hayattan uzak kalarak kaygı bozukları başlamaktadır. Gerek palyatif servisinde yatarak tedavi gören, gerekse evde sağlık hizmetleri aracılığıyla takip edilen engelli ve yatağa bağımlı hastalara ev ziyaretleri yapılırken uygun hasta ve yakınları olup, rızası ve onayı olan hasta yakınları bu destek eğitimini eğitilen personellerimiz tarafından almış olacaklardır. Zafer Kalkınma Ajansının desteklediği bu eğitimle; Manisa’nın sağlık politikasını geliştirilmesine ve sağlık okuryazarlığına pozitif katkıda bulunulacaktır. Türkiye 2020 yılı nüfus sayımı verilerine göre en yaşlı nüfusa sahip ilimiz Manisa’dır. Dolayısıyla yaşlıların ilerde engelli adayı olması kaçınılmaz olup gerek evde sağlık hizmetlerine gerekse palyatif servislerine olan talep orta vadede artacaktır. Buralarda çalışan sağlık personellerinin mesleksel niteliğinin arttırılmasıyla sağlıkta sürdürülebilir nitelikli sağlık hizmeti verilebilecektir." diye konuştu.