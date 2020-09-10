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Covid-19 tedbirlerini görüştüler

MANİSA VALİSİ YAŞAR KARADENİZ BAŞKANLIĞINDA, İL GENELİNDE COVİD-19 SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR VE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER DEĞERLENDİRİLDİ.

MANİSA 10.09.2020, 10:48
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Covid-19 tedbirlerini görüştüler

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında, il genelinde Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki çalışmalar ve gerçekleştirilen denetimler değerlendirildi.

Vali Yardımcılarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Kaymakamlar ve ilgililer video konferans yöntemiyle katıldı.

Toplantıda, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, salgın kapsamında alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin gerçekleştirilen denetimler ve alınması gereken önlemler görüşüldü.

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