Covid-19 kahramanları Saruhanlı’da anıtlaşacak

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Covid-19 hastalığı ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithafen, Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin bahçesine "Sağlıkçı Anıtı" yapmaya karar verdiklerini bildirdi.

Saruhanlı Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in başkanlığında Serdar Yaralı Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıda, “Saruhanlı Devlet Hastanesi bahçesinde tadilat ve peyzaj düzenlemesi ile Sağlıkçı Anıtı yapılması” hakkında teklif AK Parti grubundan Mustafa Ercan Bilgiç ile Ramazan Murdan’ın dışındaki meclis üyeleri ile MHP grubunun red oyuna karşılık, CHP ve İYİ Parti gruplarının evet oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

“Onların hakkını asla ödeyemeyiz”

Başkan Bilgin, oylamanın ardından yaptığı açıklamada Covid-19 sürecinde sağlık çalışanlarının canla, başla görev yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu hastalığı geçirmiş ve 17 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 gün hastanede tedavi görmüş biri olarak sağlık çalışanlarının ne şartlar altında çalıştığına ben bizzat şahit oldum. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Bu zorlu süreçte ailelerinden ve evlerinden uzak, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalıştılar. Onlara olan teşekkür ve şükranlarımızı belirtmek için İlçemizdeki Devlet Hastanesinin bahçesinde tadilat ve peyzaj düzenlemesi ile "Sağlıkçı Anıtı" yapacağız. Hayırlı olsun."

Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Ayşe Oğuz, alınan karara tepki göstererek, "Devletimizin parası yok mu da bunu belediye üstleniyor. Buna benzer daha öncede Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünden talepler gelmişti. Sonuçta devlet bunlara destek sağlıyor." diye konuştu.

Başkan Bilgin ise bu sorunun muhatabının belediye değil, hükümet olduğunu ifade ederek şöyle dedi: "Biz kamu kurumlarından gelen talepleri değerlendiriyor ve ayrım yapmadan her yere yardım etmeye çalışıyoruz. Demek ki bütçeleri yok ki bizden talep ediyorlar. Siz buna katılırsınız veya katılmazsınız. 6 - 7 aydır sağlıkçıların nasıl çalıştığını hepimiz görüyoruz. Hastane bahçesinin düzenlenmesini benden önceki dönemde de eski Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı’dan talep etmişler. Süresi yetmemiştir, olabilir. Sizin bu soruyu sormanız bile büyük talihsizlik, bizler için hayatını feda ederek çalışan sağlıkçılara hizmet edilmesine karşı böyle bir soru sormanız çok büyük yanlıştır. Red oyu verebilirsiniz ancak keşke bu telaffuzu yapmasaydınız."

Saruhanlı ile Konak kardeş şehir oldu

Toplantıda, İzmir’in Konak Belediyesi ile Saruhanlı Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

Parklara isim verildi

Saruhan Mahallesi Eşref Ozan Sokak ve Adalet Sokak arasında kalan parka ‘Sefer Özlü’ isminin verilmesine AK Parti ve MHP’nin red oyuna karşılık CHP ve İYİ Parti’nin oyları ile oy çokluğuyla karar verildi.

İstasyon Mahallesi Kurtuluş Sokakta bulunan parka ise ‘Halil Erden’ isminin verilmesine AK Parti Grubundan Bayram Karabaş, Mustafa Ercan Bilgiç ve Ramazan Murdan’ın haricindekiler ile MHP grubunun red oyuna karşılık, CHP ve İYİ Parti’nin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.