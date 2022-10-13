Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan 4 kadın yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde emniyet güçleri tarafından hırsızlık şüphesiyle takip edilen 4 kadın bir binaya girmek üzereyken yakalandı. Yakalanan 4 kadının hırsızlıktan 20’nin üzerinde kaydı olduğu öğrenilirken, hırsızlık şüphelisi kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İlçe genelinde asayiş ve huzuru sağlamak için hummalı çalışmalar yürüten Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık girişim için Kula’ya geldiği tespit edilen 4 kadını fiziksel takibe aldı. Yakından takip edilen A.A. (26), N.A. (21), Ç.A. (25) ve Ç.U. (42) isimli şüpheli kadınlar bir binaya girme girişiminde bulunurken düzenlenen operasyonla yakalandı. 20’nin üzerinde hırsızlık kayıtları bulunan kadınlar, işlemleri için emniyete götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.