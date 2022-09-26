Çocukları sosyalleştiren projede faaliyetler devam ediyor

Manisa’da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenip Manisa İnsani Yardım Derneği koordinatörlüğünde yürütülen “Bu Takımda Yerin Hazır” projesinde çocuklar İzmir Sasalı’da bulunan Doğal Yaşam Parkı ile Karşıyaka Bilim Müzesini ziyaret etti.

Manisa’da Yunt Dağı bölgesinde yaşayan ve birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören gençleri sportif ve sosyal faaliyetlerle desteklemeyi amaçlayan “Bu Takımda Yerin Hazır” projesinde 7-11 yaş arası çocuklar İzmir Sasalı’da bulunan Doğal Yaşam Parkı ile Karşıyaka Bilim Müzesini ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenip Manisa İnsani Yardım Derneği koordinatörlüğünde yürütülen projede hem sportif faaliyetlerde bulunuyor hem de farklı bir sosyal yaşam alanı görmüş oluyor. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek spor turnuvası öncesi düzenlenen gezide çocuklar merak ettikleri konuları uzmanlara sorarak cevap buldu.