Çocuklar jandarmayla birlikte çizgi film izledi

Manisa’da jandarmanın sorumluluk bölgesinde bulunan mahallelerdeki ilkokul çocukları jandarma ekipleriyle birlikte sinema salonunda ’Tim jandarma’ çizgi filmini izledi.

Manisalı çocuklar, çizgi filmin rengârenk dünyasında jandarmayla buluştu. Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterlik Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından geleceğin büyükleri çocuklara, jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek ve jandarmayı sevdirmek amacıyla hazırlatılan ’Tim Jandarma’ çizgi film serisi, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarmanın sorumluluk bölgesindeki ilkokullar ve merkezdeki okullardaki öğrencilerle buluştu. Çizgi film öncesi ve sonrası jandarma ekipleri çocukları merak ettikleri konular hakkında da bilgilendirdi.

Jandarmanın her türlü saha ve olayda sergilediği kahramanlıklar, çocukların dilinden anlatılan çizgi film, çocuk gelişimine uygun şekilde, şiddet olgusundan uzak bir içerikle senaryolaştırılarak hazırlanmış. Çizgi filmde farklı yeteneklere sahip çocuk kahramanlardan kurulu Tim Jandarma ekibi, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisinin göz bebeği araçlarını sembolize eden gelişmiş araç ve ekipmanlarıyla maceradan maceraya koşmalarını konu alıyor.