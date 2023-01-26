Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Manisa’da Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kurumlarının temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı. Vali Yaşar Karadeniz toplantıda yaptığı değerlendirmede, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi, suçlara ve bağımlılıkla mücadele anlamında da çocuklar için yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurul Toplantısının gerçekleştirildiğini söyledi. Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında birer sunum yapıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların ve uygulamaların değerlendirilmesinin yapıldığı ve korunmaya muhtaç çocuklar için alınan destekleyici tedbirlerin görüşüldüğü toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.