Çınar yeniden MESKOB Başkanı seçildi

Manisa 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOB) 51. Olağan Genel Kurulu’nda 1994 yılından beri başkanlık görevini sürdüren Recep Çınar yeniden başkanlığa seçildi.

Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen genel kurula TESKOMB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir 16. Bölge Birliği Başkanı Erdem Hünü, Manisa Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel, Halk Bankası Bölge Müdürü Rıfat Ertuğ Koç, Halk Bankası Manisa Şube Müdürü Ali Yurt Ayyıldız katıldı. Divan başkanlığına Bölge Birliği Başkanvekili ve Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere seçildi. Genel kurulda ülkemizi derinden yaralayan depremde hayatını kaybeden depremzedeler için, esnaf ve sanatkarlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Manisa 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Birliği Müdürü Fahrettin Orucu, faaliyet raporu konusunda bilgilendirmede bulundu.

"Manisa olarak 12,5 milyon mali yardımda bulunduk"

Manisa 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Recep Çınar, genel kurula katılan kooperatif başkanlarına, üyelere teşekkür etti. Çınar, “Pandemi sonrası ülkemiz Kahramanmaraş merkezli bir deprem yaşandı. Ülkemizin 7’de birini kapsayan bir deprem. Her gün ölü sayısı artmakta. Ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kalanlar için devletimiz milletimiz can siparane çalışıyor. Büyük gayretler sonucu çok insanımız o enkazını altından çıkarıldı. Bizim yapabileceğimiz esnaf kefalet kooperatifleri olarak TESKOMB öncülüğünde mali yardımda bulunmaktı. Manisa 22. Bölge Birliği olarak 12,5 milyon TL mali yardımda bulunduk. Manisa’da gerçekten görülmemiş mali desteğin yanında ayni destekler gitti, gitmeye devam ediyor. Allah Manisalılardan razı olsun. O insanların oradan yardıma ihtiyaçları var” dedi.

Bölge finansmanı 4 milyar 150 milyona çıktı

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan finansman desteğinden bahseden Çınar, “Devletimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, TESKOMB el ele vererek esnaf ve sanatkarın sıkıntıların çözümü noktasında kredi dağıtmak için çalışıyor. Bölge finansmanımız 4 milyar 150 milyon TL’ye çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Seçimler artık 4 yılda bir yapılacak

Bundan sonraki süreçte seçimlerin artık 4 yılda bir yapılacağını belirten Çınar, 2 yıl sonra yani 2025 yılında mali genel kurulun, 2027 yılında ise seçimli genel kurulun yapılacağını ifade etti.