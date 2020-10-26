Cimnastik kurslarında geleceğin sporcuları yetişiyor
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’UN SPOR OKULLARI KAPSAMINDA 2013-2015 DOĞUMLU ÇOCUKLARA YÖNELİK OLARAK AÇTIĞI CİMNASTİK KURSLARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ BİRER SAAT KURS ALAN ÇOCUKLARA ‘TEMEL CİMNASTİK EĞİTİMİ, VÜCUT DURUŞ VE POSTÜR ÇALIŞMALARI, RİTİM EĞİTİMİ VE TAKLA ÇEŞİTLERİ’ KONULARINI KAPSAYAN BAŞLANGIÇ EĞİTİMLERİ VERİLİYOR.
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Spor Okulları kapsamında 2013-2015 doğumlu çocuklara yönelik olarak açtığı cimnastik kursları yoğun ilgi görüyor. Cumartesi ve pazar günleri birer saat kurs alan çocuklara ‘Temel Cimnastik Eğitimi, Vücut Duruş ve Postür Çalışmaları, Ritim Eğitimi ve Takla Çeşitleri’ konularını kapsayan başlangıç eğitimleri veriliyor.
Sporun temeli sayılan ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda denge, algı, esneklik ve kuvvet gibi genel koordinatif yetilerin gelişmesinde temel bir branş olan cimnastik kursları, çocuklarla buluşuyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde açılan kurslar, 19 Mayıs Stadyumu arkasındaki Cimnastik Salonu’nda gerçekleşiyor. Hijyen kurallarına azami ölçüde uyularak yapılan kurslara, şu anda 15 öğrenci katılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Aerobik Cimnastik Antrenörü Zekican Akdağ, “5-7 yaş arası çocuklara haftanın iki günü birer saat cimnastik eğitimi veriyoruz. Bu yaştaki çocukların temel koordinasyonlarını, esnekliklerini, kuvvetlerini geliştirmek için birçok çalışma yapıyoruz. 15 minik sporcumuza antrenman yaptırıyoruz. Çocuklarımızın geleceğe yönelik sporcu temelinin oluşturulmasını hedefliyoruz. Cimnastik çok temel bir branş olduğu için ileride çocuğun diğer sporlara yatkınlığı da gelişiyor. O yüzden ilk hedefimiz çocukta doğru bir vücut duruşu (postür), iyi bir esneklik, iyi bir koordinatif beceri kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Menemen Belediyespor
|6
|5
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3